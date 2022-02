Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : deux nouvelles chaînes gratuites pour les amoureux sur Pluto TV

Pour la Saint Valentin, Pluto TV lance deux nouvelles chaînes sur sa plateforme permettant de se mettre dans l’ambiance.

“Avec toi mon amour, la Saint Valentin c’est tous les jours”, et bien maintenant vous pouvez le prouver ! La plateforme d’AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) Pluto TV, éditée par le groupe Viacom CBS vient de lancer deux nouvelles chaînes pour vous mettre dans une ambiance romantique ce soir lors de la fête des amoureux, et même après.

La première est une chaîne faite pour les romantiques mélomanes et nommée Pluto TV Love Songs”. Vous y retrouverez des clips des plus grands succès pour faire chavirer l’élu(e) de votre coeur, ou vous rappeler les bons moments passés ensemble. De Miley Cyrus à P!nk en passant par Lady Antebellum, le canal se base sur une sélection réalisée par MTV.

Une deuxième chaîne est également apparue, basée sur l’émission de téléréalité “Are you the One”, programme met en avant 20 célibataires se retrouvant dans une destination tropical. Ils auront un mois pour trouver leur partenaire idéal et filer le parfait amour. Ou pas. De quoi vous occuper en couple, ou pester et se moquer en célibataire endurci.

Tous les mois, ce service de plus en plus populaire édité par le groupe ViacomCBS, lance de nouvelles chaînes. Aujourd’hui, son catalogue compte plus de 80 canaux couvrant toutes les thématiques, cinéma, séries françaises et internationales, sport, jeunesse, lifestyle, informations ou encore gaming. Il y a l’embarra du choix. Accessible dans le Play Store des Freebox Pop et mini4K entre autres ainsi que sur l’App Store de l’Apple TV 4K, Pluto TV ne nécessite aucun compte pour visualiser ses flux. Univers Freebox vous présente la plateforme.