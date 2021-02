Découvrez Pluto TV et ses 40 chaînes gratuites disponible sur Freebox Pop et mini 4K

La plateforme Pluto TV est désormais disponible sur Android TV et donc sur Freebox Pop et mini 4K. Gratuite, elle donne accès à de nombreuses chaînes en direct. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon complet de son interface.

Que vaut cette nouvelle plateforme d’AVOD fraîchement débarquée en France ? Vous pouvez dès à présent installer Pluto TV sur votre Freebox Pop ou mini 4K en passant par le Playstore et profiter de son catalogue de chaînes gratuitement. Pour en savoir plus sur son fonctionnement et son interface, nous vous proposons ainsi un test-découverte complet du service.

Pas de compte à créer, l’aubaine

La première chose qui marque, une fois l’application trouvée sur le playstore d’Android et installée, c’est la rapidité d’accès au contenu. En effet, contrairement à bien d’autres services de vidéo à la demande, ou plateformes OTT comme Molotov, vous n’avez pas besoin de créer de compte. Vous avez directement accès à l’entièreté du catalogue et débarquez sur la page d’accueil.

Un interface claire pour une navigation optimisée

Ainsi vous arrivez directement sur une page d’accueil vous proposant directement la grille des chaînes disponibles en direct sur la plateforme. Pour ne pas vous y perdre, vous avez directement accès à plusieurs catégories thématiques, y compris la section “notre sélection “.

Le principe est simple : faite défiler vers le bas jusqu’à trouver un programme qui vous plaît dans les différents genres de contenus proposés. Vous basculez d’une chaîne à une autre, avec l’avancée du programme au moment où vous prendrez le direct indiqué par une ligne verticale coupant votre épisode/film au début, au milieu ou à la fin selon l’heure de visionnage. A noter, pour naviguer plus rapidement dans les catégories, il suffit de cliquer sur la flèche gauche de votre télécommande et de naviguer parmi la liste : films, séries, crime, divertissement etc.

Un film vous a tapé dans l’oeil ? D’un simple appui sur la flèche droite de votre télécommande, vous pouvez accéder à sa fiche dédiée. Vous y retrouvez alors les informations habituelles : genre, durée et synopsis. Vous pouvez d’ailleurs l’ajouter à votre liste de lecture que vous retrouverez dans la section “à la demande”, et ajouter la chaîne à votre liste de chaînes favorites, qui rejoindra alors les diverses thématiques présentes sur l’écran d’accueil.

En appuyant une nouvelle fois sur la flèche de droite, vous aurez même accès, si la chaîne le permet, à la fiche du prochain programme diffusé sur la chaîne.

La section “à la demande” est quant à elle assez classique. Une sélection de programmes divisés en plusieurs genres présentés sous forme d’icônes. En cliquant sur un programme, vous arriverez sur le même type de fiche avec un bouton supplémentaire “accéder à tous les épisodes”, pour pouvoir vous y retrouver dans les saisons de votre série. On notera cependant l’absence du bouton recherche, qui manque dans ce type de service.

Petite chose à noter : vous ne pourrez pas rester indéfiniment sur la page d’accueil. Si l’application ne détecte aucune action de votre part, le programme sur lequel vous êtes resté se lancera automatiquement. Et si vous quittez brusquement Pluto TV, en la relançant vous reviendrez sur la même chaîne qu’à votre départ. A noter cependant : pas d’onglet de recherche dans la catégorie live, dommage.

Le player, comme à la télé !

Que vaut le lecteur de l’appli ? Et bien vous retrouverez la même expérience de navigation qu’en visionnant vos chaînes de télévisions classiques. En effet, une fois le programme lancé en direct, vous pouvez naviguer et zapper à travers les chaînes en cliquant sur les flèches du haut et du bas.

Pas de possibilité cependant de naviguer par numéro de chaîne. A noter cependant pour les fans de VOSTFR : pas d’option de changement de langue, ni de sous-titrage possible, tant sur le direct que sur les contenus à la demande. Mais vous retrouverez une fonctionnalité essentielle à toute bonne plateforme de TV en direct : le start-over, permettant de recommencer votre programme si vous le prenez en cours de route.

De manière générale, aucun paramètre n’est réellement modifiable pour l’instant. En effet, sur l’écran d’accueil, si deux boutons sont présents en haut à droite peuvent laisser présager d’un réglage des paramètres, il n’en est rien. Dans l’onglet paramètres, vous trouverez uniquement des liens de contacts pour le service client et pour avoir de plus amples informations sur la plateforme.

Qu’en est-il enfin de la présence de la publicité sur la plateforme ? Concrètement, elle reste assez peu présente. Durant un visionnage assez long, vous pourrez voir apparaître une plage de pub courte (3-4 minutes), nous n’en avons pas eu énormément. L’expérience est globalement similaire à celle d’un visionnage sur la télévision traditionnelle.

Quid du contenu ?

Les chaînes proposées sur Pluto TV sont résolument variées et nombreuses, avec 40 chaînes au lancement et un catalogue régulièrement enrichi de nouveaux labels ainsi que de nouveaux programmes issus du catalogue de contenus de ViacomCBS ainsi que d’éditeurs et producteurs tiers. Vous devriez y trouver votre compte.

Les chaines cinéma, dont Pluto TV Ciné, Pluto TV Rétro, Pluto TV Action, Pluto TV Drama, proposent des films classiques ou plus récents couvrant tous les genres cinématographiques avec des titres à succès comme Star Trek, The Ring, Staying Alive, Fighting Temptation, etc.



Le service propose également des chaînes 100% dédiées à des séries françaises, passées ou présentes, particulièrement populaires : Plus Belle La vie, Les Cordier, Juge et flic, Louis La Brocante, Femmes de Loi. Ces chaînes diffusent pour la plupart, en continu l’intégralité de toutes les saisons de ces séries qui, lors de leur diffusion à la télévision, réunissaient à chaque fois des millions de téléspectateurs.



Pour les plus jeunes, Pluto TV a assemblé une collection complète de chaînes, dont Pluto TV Kids Séries, Pluto TV Kids Animation et Pluto TV Junior, avec notamment certains contenus issus des célèbres chaînes Nickelodeon. Le service fait également la part belle à des chaînes entièrement dédiées à des héros animés populaires qui traversent les générations comme Dora L’Exploratrice ou Bob L’Éponge.



Côté divertissement, Pluto TV propose des chaines variées comme Pluto TV Comédie, la chaine People are Awesome, une chaine d’animés japonais avec les premières saisons de Naruto Shippuden et Fairy Tail, une chaîne Tortues Ninja, des caméras cachées, etc. Le service offre également des contenus emblématiques de la célèbre marque MTV dont Jackass, la mythique série mettant en scène les « exploits » inconscients du gang le plus déjanté de la planète, CRIBS : Maisons de Stars, ou encore la série-documentaire Catfish TV (Fausse Identité).

Quant au contenu à la demande, il est tout aussi varié. Vous retrouverez tant des replay d’émissions de MTV que des films français, en passant par des séries américaines pour teenagers ou des programmes de documentaires.

Verdict : une plateforme très efficace et ergonomique pour une expérience très satisfaisante

Pluto TV présente un réel intérêt pour les fans de télévision linéaire. L’interface est claire, avec un suivi en temps réel de vos programmes et des fonctionnalités nécessaires pour profiter à fond de ce type de contenu. La version “à la demande” quant à elle ne révolutionne pas le genre, mais propose une variété de contenus appréciable. Mais on notera surtout deux beaux avantages : la publicité peu invasive (carrément absente de l’interface) et surtout, il n’est pas nécessaire de créer de compte pour accéder à la plateforme. A essayer sans risque, le seul étant de ne pas trouver de chaîne qui vous convienne.