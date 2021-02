La Fondation Free lance un nouvel appel à projet pour l’éducation par le numérique

La Fondation Free cherche désormais à soutenir l’éducation par le numérique, après avoir aidé 8 projets axés autour de l’écologie, avec un nouvel appel à projet avec une enveloppe maximum de 20 000€.

Pour commencer 2021, la Fondation Free veut valoriser les projets qui permettent l’accès à l’éducation grâce au numérique pour les jeunes. Si vous avez un projet, pouvant bénéficier aux élèves, aux membres du corps enseignants ou encore aux établissements scolaires, vous pouvez postuler.

La Fondation s’adresse donc aux organismes sans but lucratif agissant en faveur ou ayant un projet en rapport avec la thématique « L’accès à l’éducation par le numérique ». Il peut s’agir d’une demande de financement pour : un accès aux outils, un accès à de la connexion, un projet pédagogique, un projet de formation des enseignants, un outil mis à disposition des enseignants, etc. La structure devra être enregistrée sur le territoire Français et avoir au minimum un an d’existence. Le projet devra se dérouler en France, et vous pouvez déposer votre dossier jusqu’au 18 mars 2021 à minuit en cliquant sur ce lien. La fondation précise les modalités de soutien financier sur une page dédiée de son site web.

L’enveloppe maximum par projet est de 20 000€ et le budget détaillé de votre projet et de vos besoins concernant votre sollicitation devra être fourni pour l’étude de votre dossier. Si votre projet venait à être sélectionné, la Fondation Free demandera des retours concrets et quantifiables sur l’utilisation de son soutien. Les projets déjà soutenus et financés par plusieurs structures seront privilégiés.

Avec son dernier appel à projet sur le thème de la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques liés aux télécoms, la Fondation Free a récompensé 8 lauréats à la fin de l’année 2020.