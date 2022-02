Une remise en question tardive de Free, pourquoi vouloir rester en ADSL ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee s’intéresse enfin aux favoris, les abonnés surpris du retard

Depuis le lancement d’Oqee sur la Freebox Pop, certains abonnés s’interrogent : pourquoi ne peut-on pas éditer un bouquet de chaînes favorites ? Il s’agit en effet d’une fonctionnalité que les abonnés Freebox Révolution ou Delta par exemple ont pu apprécier sur l’interface maison de leurs box, mais qui n’est pas présente sur Oqee. Une solution est actuellement envisagée par l’opérateur, avec l’idée d’un nouveau système de favoris soumis aux abonnés. Mais certains s’interrogent sur le temps qu’il a fallu à Free pour rectifier le tir, alors que les demandes étaient assez fréquentes en ce sens.

Alors que le démantèlement du cuivre et le déploiement de la Fibre sont au coeur des télécoms, pourquoi vouloir rester en ADSL ?

Maintenant qu’Orange a présenté un nouveau plan pour la fin du cuivre, la transition entre l’ADSL et le THD est désormais clairement en route avec un point de chute en 2030. Si certains détails restent à régler, notamment par exemple la question du dégroupage et de son prix pour les opérateurs, beaucoup de Français envisagent de passer à la fibre optique dès qu’elle sera présente chez eux. Tous les Français ? Non, pas tous, certains peuvent en effet vouloir conserver leur ADSL aussi longtemps que possible, mais on peut se demander pour quelles raisons ? Certains évoquent une communication peu claire, imprécise, quand elle n’est pas absente.

La Box 8X de SFR fait parler d’elle

En commercialisant sa SFR Box 8X, l’opérateur souhaite “répondre à l’utilisation croissante d’Internet par les foyers français” en alliant le meilleur de la fibre et du WiFi. De quoi détrôner la Freebox Delta sur le papier en matière de puissance. 8Gb/s en download, 1 Gb/s en upload et du WiFi 6, l’offre peut en effet apparaître séduisante pour les utilisateurs ayant besoin de ces débits. Alors que certains estiment que de tels débit n’est que de la poudre aux yeux, d’autres voient d’un plutôt bon oeil une box venant marcher sur les plates-bandes de la Freebox Delta, en espérant une réponse adéquate de la concurrence.

L’avenir incertain d’une chaîne d’info fait réagir

Alors que producteurs et annonceurs émettent quelques réserves sur le mariage entre la Une et la Six, certains détails restent encore à régler. Notamment concernant les chaînes dont les deux groupes devront se séparer. LCI est l’une des chaînes dont la potentielle cession fait débat entre les deux acteurs, avec d’un côté M6 prêt à s’en débarrasser et de l’autre TF1 qui y reste assez attaché. Plusieurs questions émergent, outre l’identité d’un potentiel repreneur, notamment concernant la période actuelle où les chaînes d’information ont un rôle à jouer.

La confiance plutôt que le contrôle abusif

Une solution radicale pour éviter les nuits blanches sur les réseaux sociaux ou les jeux. L’ANFR a en effet été confrontée à une situation assez particulière, où un opérateur de téléphonie mobile l’alertait sur un brouillage affectant toutes les bandes de fréquences mobiles sur la commune de Messanges dans les Landes. La raison ? Un père de famille s’étant équipé d’un brouilleur pour empêcher ses ados de traîner sur leur smartphone la nuit. Une mesure pour le moins démesurée et assez critiquée par nos Freenautes qui suggèrent par exemple de faire preuve de pédagogie et de confiance envers les ados. En sachant que le contrevenant risque de fortes sanctions, cet angle d’attaque aurait pu lui éviter bien des déboires…