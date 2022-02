SFR part à l’assaut de la Freebox Delta en lançant la box “la plus puissante” en France

En commercialisant sa SFR Box 8X ce 8 février, l’opérateur souhaite “répondre à l’utilisation croissante d’Internet par les foyers français” en alliant le meilleur de la fibre et du WiFi. De quoi détrôner la Freebox Delta sur le papier en matière de puissance.

SFR devient le seul opérateur à proposer un débit max de 8 Gbits/s et le Wifi 6 dans une box sur le marché français. L’opérateur au carré rouge annonce ce matin le lancement de sa SFR Box 8X, évolution de sa Box 8 lancée en 2019. Finies donc les attaques placées sur l’utilité des débits proposés par la reine de la catégorie, la Freebox Delta (10G-EPON), lancée en 2018.

La filiale d’Altice part à l’assaut aujourd’hui avec un nouveau serveur mettant l’accent sur la vitesse de connexion. “Avec un débit pouvant atteindre 8Gbit/s s’appuyant sur la technologie Fibre XGS-PON, et les performances du WiFi 6 , la SFR Box 8X devient la Box la plus puissante du marché”, se félicite l’opérateur qui teste cette technologie depuis 4 ans sur des lignes grand public. Côté upload, SFR frappe fort également avec un débit max de 1 Gbit/s contre 700 Mbits/s pour la box haut de gamme de Free. Grâce à la technologie utilisée, l’opérateur pourra techniquement proposer un débit symétrique à l’avenir.

Pour l’heure, la SFR Box 8X offre ainsi la possibilité d’ajouter une connexion Ethernet très haut débit par l’intermédiaire d’un module SFP fourni sur demande du client et d’atteindre 8 Gbits/s dédié en download pour tout équipement doté d’un port LAN compatible. “Sur PC, il est nécessaire d’avoir un port 10G intégré ou une carte d’extension ou un adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet 10G et une de ces interfaces : PCI-E x4, Thunderbolt 3 ou USB-C. Pour Mac, il faudra avoir une configuration à l’achat avec un port 10G Ethernet ou un adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet 10G”, explique t-il. Ce serveur propose en parallèle 4 ports Ethernet, avec un débit maximum d’1 Gbit/s chacun. Pour savoir à quel débit max l’abonné aura droit, il faudra se référer au simulateur d’éligibilité fibre de l’opérateur. Il est possible que seul le 2 Gbits/s partagé soit proposé dans de nombreux cas.

Côté boîtier TV, pas de changement, l’opérateur propose toujours le même player 4K HDR supportant le Dolby Vision et Dolby Atmos, des haut-parleurs, l’assistant vocal « OK SFR » pour contrôler la TV sans télécommande et Alexa, disponible pour les clients possédant une SFR Box 8 ou 8X.

Vient la question du prix de l’abonnement. Pour espérer accéder au 8 Gbits/s chez SFR, les abonnés devront souscrire à l’offre SFR Fibre Power 8 et choisir la SFR Box 8X. Il faudra débourser 34€/mois la première année puis 50€/mois avec un engagement de 12 mois. L’opérateur se place dans la même gamme de prix que la Freebox delta, laquelle propose toutefois plus de services inclus comme Netflix, TV by Canal et Amazon Prime.