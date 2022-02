Iliad a fait une offre pour s’emparer de Vodafone en Italie selon Bloomberg

Malgré un démenti fin janvier, Iliad Italia aurait formulé une offre de rachat à Vodafone en Italie. De quoi grossir dans le pays à l’heure où la consolidation bat son plein en Europe.

Le PDG d’Iliad Italia l’assurait pourtant fin janvier en marge de son lancement sur le fixe en Italie : ” Nous continuons notre chemin absolument seuls, comme nous le faisons depuis ces trois ans et demi et non avec Vodafone.”

Mais l’envie de la maison-mère de l’opérateur semble aujourd’hui toute autre. Selon Bloomberg, Iliad a soumis la semaine dernière une offre de rachat au conseil d’administration de Vodafone.

Un rapprochement qui fait sens puisque le groupe Vodafone recherche actuellement des opportunités de fusion au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal, a déclaré mercredi son directeur général Nick Read.

Si les deux opérateurs refusent pour le moment de commenter cette information de presse, le sujet de la consolidation ne date pas d’hier de l’autre côté des Alpes. Certains dirigeants estiment qu’un passage de quatre opérateurs mobiles (TIM, Vodafone, WindTre et donc Iliad) à trois est souhaitable. Une idée que n’avait pas rejetée Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italia, le 13 janvier dernier : “Si une entreprise, dans son ensemble ou en partie, devient disponible sur le marché, nous l’examinerons sans aucune idée préconçue“.

A l’heure où le chiffre d’affaires de Vodafone recule en Italie, Iliad cherche lui à se muscler après avoir cassé les prix sur le mobile en 2018 et atteint 10% de part de marché. En s’emparant de Vodafone, l’opérateur mettrait la main sur 3 millions de clients très haut débit et pas moins de 2,7 millions d’abonnés de Ho, filiale low-cost du groupe télécoms lancée pour rivaliser avec Iliad. Dans les prochaines années, l’opérateur s’appuiera comme en France sur la convergence de ses offres pour fidéliser et séduire. Et cette stratégie a déjà commencé avec une Iliadbox à prix cassé pour ses abonnés mobiles.