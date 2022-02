Free s’intéresse à une fonctionnalité manquante et très demandée sur Oqee

Si vous souhaitez voir arriver les chaînes favorites sur Oqee, Free lance une enquête pour vous donner la parole.

Depuis le lancement d’Oqee sur la Freebox Pop, certains abonnés s’interrogent : pourquoi ne peut-on pas éditer un bouquet de chaînes favorites ? Il s’agit en effet d’une fonctionnalité que les abonnés Freebox Révolution ou Delta par exemple ont pu apprécier sur l’interface maison de leurs box, mais qui n’est pas présente sur Oqee.

Une requête qui ne date pas d’hier donc et qui fait l’objet de plusieurs posts sur le site d’assistance dédiée à Oqee et à laquelle les développeurs ont répondus. Une enquête, sous forme d’un questionnaire à remplir a donc été lancé, vous proposant plusieurs idées autour d’un système de favoris intégré dans l’interface TV. Ce questionnaire s’adresse évidemment aux personnes désirant l’intégration d’une fonctionnalité allant dans ce sens, vous pouvez le retrouver en cliquant sur ce lien.

Les chaînes ne seraient d’ailleurs pas les seules concernées. Si l’enquête prouve une demande assez importante, il n’est pas impossible qu’Oqee permette par exemple de ranger dans ses favoris des programmes, des films ou encore des portails de replay. Pour rappel, Oqee est disponible pour les abonnés Freebox Delta et Pop sur mobile, player Pop et Apple TV mini 4K, ainsi que sur Smart TV Samsung et Android TV. Les abonnés équipés de multi-tv avec l’un des players cité peuvent également en bénéficier sur certains supports. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des règles d’accès à l’interface.