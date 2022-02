Freebox : la chaîne BFM Paris fait évoluer son nom et change d’échelle

A partir du 22 mars, la chaîne info locale BFM Paris deviendra BFM Paris Ile-de-France.

Lancé en 2016, BFM Paris est aujourd’hui la chaîne locale la plus regardée en Ile-de-France, créditée d’une audience de 2,6 millions de téléspectateurs entre septembre et décembre 2021. Disponible sur la TNT locale mais aussi sur les Freebox, Livebox et autres box des opérateurs, la chaîne poursuit son évolution avec une nouvelle identité BFM Paris Ile-de-France, et l’organisation de nouvelles émissions délocalisées tout au long de l’année “à l’occasion de grands événements locaux ou régionaux ainsi qu’avec la diffusion en direct de grands événements sportifs dans la région francilienne”. Ce nouvel ensemble prendra place dès le 22 mars au cours d’une journée spéciale en direct des huit départements de la région.

Philippe Antoine, Directeur des rédactions BFM Régions: “Nous souhaitons nous adresser au plus grand nombre et changer d’échelle. L’Ile-de-France c’est près de 13 millions d’habitants contre un peu plus de 2 millions à Paris. Et nous savons que déjà aujourd’hui + de 80 % de nos téléspectateurs sont Franciliens. On continuera évidemment à nous intéresser à la capitale si riche culturellement mais notre objectif est d’être + proches encore des habitants, des territoires, et de raconter la diversité de l’Ile-de-France.”

Au programme, la météo, l’info trafic, les résultats sportifs, les sorties et loisirs, sans oublier l’actualité de la région. A ce propos, les Franciliens “retrouveront l’info locale avec “Bonjour l’Île-de-France”(6h30h/9h30), “Bonsoir l’Île-de-France” (18h/20h) et les week-ends avec “Île-de-France week-end” (8h/13h)”, annonce BFMTV.

Source : BFMTV (service presse)