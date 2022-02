La Fondation Free lance un nouvel appel à projets

« Connecter, cultiver… rassembler ! Les médiations culturelles numériques au service du lien social en quartier prioritaire », telle est la nouvelle thématique du nouvel appel à projets de la Fondation Free. Les appels à projets et les actions en faveur de l’inclusion numérique de la Fondation Free s’enchaînent. Lancée par l’opérateur de Xavier Niel en 2006, cette association a déjà soutenu environ 350 projets pour favoriser l’accès au numérique au plus grand nombre. En 2020 par exemple, deux opérations ont été mises en oeuvre, respectivement sur les thèmes de “La santé et le handicap, des solutions par le numérique” et “la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques liés aux telecoms”. En 2021, la fondation a également lancé un appel à projets pour “l’accès à l’éducation par le numérique” et “l’intelligence collective dans les territoires au service d’un numérique plus inclusif”.

Aujourd’hui, elle lance un nouvel appel à projets placé sous l’angle de la médiation culturelle comme vecteur de lien social dans les quartiers prioritaires grâce au numérique. “Il ne s’agit pas uniquement de proposer un nouvel accès à la culture aux habitants des quartiers mais bien de les accompagner activement dans une démarche pédagogique utilisant le numérique”, explique la fondation. L’objectif est similaire à la politique des villes, à savoir réduire les inégalités et lutter contre toutes les formes de discrimination.

La Fondation s’adresse donc aux organismes sans but lucratif et d’intérêt général agissant en faveur ou ayant un projet en rapport avec la thématique. S’agissant des conditions d’éligibilité, “la finalité du projet déposé devra être le lien social et la lutte contre l’isolement dans les quartiers prioritaires de la ville via le numérique. La structure devra être enregistrée sur le territoire Français et avoir au minimum un an d’existence. Le projet devra quant à lui se dérouler en France”, apprend-on. Les bénéficiaires finaux des projets déposés doivent être les habitants des quartiers en question. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 31 mars 2022 à minuit. Pour soumettre votre projet, cliquez ici. Pour les lauréats, l’enveloppe maximum attribuée par projet sera de 20 000 €. Le montant demandé à la Fondation d’entreprise Free ne doit pas dépasser un tiers du budget global du projet.