Iliad épinglé en Italie pour le slogan de sa box

Peu de temps après son lancement, Iliad se voit reprocher un slogan pour promouvoir son offre fixe et est réprimandé par l’Institut d’Autodiscipline Publicitaire en Italie.

“La fibre claire et ronde“, ça ne parlera pas à tout le monde. Après être entré sur le marché du fixe en janvier dernier, Iliad s’est logiquement attelé à déployer une campagne publicitaire pour promouvoir sa nouvelle offre, présentée comme une révolution pour le marché italien. Cependant, à peine un mois après son lancement, l’opérateur s’est déjà fait remonter les bretelles par l’IAP (Institut d’Autodiscipline Publicitaire) pour un slogan utilisé dans son spots diffusé à la télévision.

En effet, l’un de ses concurrents, WindTre a signalé la vidéo diffusée sur les écrans italiens, contestant le slogan “Iliadbox est née, la fibre légère et ronde avec des débits allant jusqu’à 5 Gigabits par seconde au total. Pour les utilisateurs mobiles Iliad, à 15,99 euros.” Plus précisément, c’est l’utilisation des termes “claire et ronde” pour la fibre, jouant justement sur la forme de la box, qui est critiquée.



Le jury de l’autorité italienne a jugé ce spot comme contraire à un article de loi, affirmant que “la communication commerciale doit éviter toute déclaration ou représentation de nature à induire le consommateur en erreur, même par des omissions, des ambiguïtés ou des exagérations non manifestement hyperboliques, notamment en ce qui concerne les caractéristiques et les effets du produit, le prix, la gratuité, la conditions de vente, la diffusion, l’identité des personnes représentées, les prix ou récompenses. “Ainsi, l’IAP a ordonné l’arrêt de diffusion du clip publicitaire.

Iliad a déclaré être “très surpris de l’intervention du jury suite à la demande présentée par un de (ses) concurrents“. L’opérateur affirme communiquer les caractéristiques de ses offres “avec la plus grande transparence” et attendre la communication des raisons derrière cette décision “pour la comprendre et évaluer d’éventuelles actions“.