C’est officiel, Iliad lancera sa “révolution” sur les box en Italie le 25 janvier prochain

Le directeur général d’Iliad en Italie annonce la présentation et le lancement de l’offre fixe “iliadbox” de l’opérateur le 25 janvier prochain.

La date de lancement tant attendue est enfin officialisée. Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire et un premier teasing la semaine dernières sur les réseaux sociaux, Iliad s’apprête enfin à lancer son iliadbox sur le marché italien. Dans une interview accordée au quotidien La Stampa, Benedetto Levi, PDG de la filiale italienne de la maison-mère de Free, annonce aujourd’hui une présentation à la presse le mardi 25 janvier suivie dans la foulée d’une commercialisation.

« La pandémie a montré à quel point il était important d’avoir une connectivité ultra-performante à domicile, et sur le marché du fixe on assiste à une situation qui n’est pas la meilleure, avec des parts de marché extrêmement stables , des offres très similaires et floues, il y a trop de contraintes. Nous avons donc décidé de répondre aux demandes de nos mobinautes », déclare le directeur général.

L’objectif est clairement annoncé, faire la même révolution que sur le mobile avec une offre claire, et “instaurer une concurrence saine”. Iliad s’appuiera tout d’abord sur le réseau Open Fiber avant d’utiliser également le réseau FiberCop avec qui il a signé un contrat d’investissement.

De premiers stands iliadbox ont également fait leur apparition à l’intérieur des magasins à Milan et d’autres villes où seront exposés des supports d’information avec la nouvelle offre.

Source : UniversoFree