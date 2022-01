Free annonce faire évoluer son offre Freebox Delta, le player Devialet désormais disponible en location et en multi-TV

“Préparez-vous à vibrer”. C’est la surprise de ce début d’année. Free permet désormais à ses nouveaux abonnés Freebox Delta de louer le Player Free Devialet à 6,99€/mois. Pour les clients existant, le boîtier très haut de gamme de l’opérateur est à présent accessible en multi-TV.

“Free fait évoluer son offre Freebox Delta pour les nouveaux abonnés : désormais il est possible d’accéder au Player Free Devialet en location à 6,99€/mois (au lieu de 9,99€/mois) avec l’offre Freebox Delta pour 46,98€/mois pendant un an (puis 56,98€/mois)”, nous apprend Free ce 18 janvier. Cette location prend donc la forme d’une option, sans engagement, pour ceux désirant bénéficier des qualités sonores de l’enceinte connectée ainsi que de l’interface maison du Player. Le tarif promotionnel de 6.99€/mois n’est cependant valable que pour toute nouvelle souscription jusqu’au 28 février prochain. L’option est résiliable à tout moment depuis l’espace abonné Freebox.

Le Player Free Devialet est désormais proposé en location à 6,99€/mois pour les nouveaux abonnés Freebox Delta.

Pour les abonnés Freebox Pop & Delta celui-ci devient disponible en multi TV pour 9.99€/mois.

Cette offre reste disponible sans engagement.

➡️ https://t.co/GEwRr75ZE0 pic.twitter.com/YtxNmUf8CZ — Free (@free) January 18, 2022

L’offre Freebox Delta en soi ne change pas et propose toujours les mêmes débits (jusqu’à 8Gbit/s en download), 280 chaînes TV incluses dont 60 chaînes TV by Canal ainsi que Netflix essentiel et Prime Video inclus ou encore Canal+ Séries inclus pendant un an et Disney+ inclus 6 mois puis 8.99€/mois, en option.

Les nouveaux abonnés ne sont cependant pas les seuls à pouvoir bénéficier du player haut de gamme de Free en location. Pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta existants, le Player Free Devialet devient également accessible en multi-TV pour 9,99€/mois, sans engagement. Pour cela, rendez-vous dans votre Espace Abonné, rubrique Télévision pour activer l’option. A noter qu’actuellement, l’option n’est pas encore disponible sur l’espace abonné Freebox Pop.

A noter que les abonnés peuvent toujours acquérir le Player Free Devialet au tarif comptant de 480 euros à la souscription. A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune formule de paiement échelonnée n’est proposée par l’opérateur lors de la souscription.