Free augmente le tarif de l’Apple TV 4K pour les nouveaux abonnés Freebox et en multi-TV

Free propose désormais un tarif plus élevé pour l’achat du décodeur d’Apple au sein de ses offres fixes, tant en multi-TV qu’en tant que player principal.

L’Apple TV 4K pour deux euros par mois, c’est fini. L’opérateur de Xavier Niel propose désormais une nouvelle grille tarifaire pour l’achat de l’Apple TV 4K avec son offre Freebox. Si vous optez pour la Freebox Delta ou Pop et choisissez le player du géant américain en tant que décodeur principal, il faudra désormais débourser 2.99€/mois pendant 48 mois pour l’acheter, soit un tarif final passant de 96€ à 143.52€, contre 199€ proposé dans la boutique Apple.

Autre changement de tarif cette fois pour les abonnés optant pour ce décodeur en tant que player secondaire. En effet, si l’Apple TV 4K était également proposée pour 2€/mois pendant 48 mois pour ces derniers, sans frais supplémentaires, le tarif passe désormais à 6.99€ pendant 24 mois, soit 167.76€ sur la facture finale. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le tarif n’a pas encore été modifié sur l’espace abonné Freebox.

Si le prix a augmenté chez Free, il permet cependant toujours aux abonnés de faire des économies, à hauteur d’environ 55€ dans le cadre d’un player principal et de 32€ pour du multi-TV. Pour rappel, l’Apple TV 4K intègre l’application Oqee vous permettant d’accéder à plus de 200 chaînes TV et dispose d’une télécommande spécifique aux Freebox. En achetant ce produit, vous pouvez également bénéficier d‘une période d’essai sur différents services du géant américain, comme la plateforme de SVOD Apple TV+, Apple Music pour les mélomanes et Apple Arcade pour les amateurs de jeux.