Abonnés Freebox : trois services à essayer gratuitement sur votre Apple TV 4K

Avec l’intégration dans ses offres d’un player Apple, Free est le seul opérateur a proposer l’accès à trois services d’Apple qui peuvent vous intéresser.

Plutôt mélomane, gamer ou cinéphile ? Dans tous les cas, Apple a un service pour vous. Il est possible depuis le mois de juillet de souscrire à une Apple TV 4K à prix cassé, soit en lieu et place du player pour les nouveaux abonnés, soit en multi-TV pour les abonnés existants. Avec cette intégration, les abonnés ayant souscrit à ce player peuvent ainsi découvrir plusieurs services made in Apple, n’étant pas disponible sur des box sous Android ou OS propriétaires.

A noter que chacun de ces services est accessible sur tous les appareils Apple, tant iPad et Iphone qu’Apple TV ou Mac.

Apple Music pour les audiophiles, gratuit pendant 3 mois

Avec 75 millions de titres au format Lossless, Apple Music se vend comme un service mettant la qualité sonore au centre de son expérience. Vous pourrez également découvrir sur votre Apple TV l’audio spatial avec Dolby Atmos (le player Apple TV 4K est compatible). En vous abonnant avec vos identifiants Apple, vous bénéficiez de 3 mois offerts avant de basculer sur une offre à 9.99€ ou 4.99€ si vous êtes étudiant. Un abonnement famille est également proposé, pour 14.99€/mois avec la possibilité d’accéder à votre musique sur différents appareils pour 6 personnes et de créer un compte personnel pour chaque membre de la famille.

L’application propose ainsi des fonctionnalités assez intéressantes, notamment l’affichage des paroles sur votre écran automatiquement. Du côté de l’éditorialisation des contenus, vous pourrez bénéficier de playlists élaborées par les spécialistes du service, ou encore de trois radios proposant au choix : les grands classiques, les tubes du moment ou de la Country. Il est évidemment possible de télécharger vos contenus favoris pour les lire hors connexion sur appareil mobile.

Vous pouvez également utiliser Siri pour lancer une playlist selon votre humeur ou juste lui demander de jouer un titre de votre artiste préféré.

Apple Arcade, plus de 200 jeux à essayer gratuitement pendant trois mois

“Des casse‑têtes les plus difficiles aux courses endiablées en passant par les quêtes mythiques dans des univers imaginaires, les jeux Apple Arcade vous garantissent une immersion totale grâce à votre grand écran et à l’Apple TV 4K” affirme Apple. Il faut dire que l’offre a de quoi séduire, d’autant plus sur un player TV qui permet une immersion plus importante que sur mobile.

Encore une fois, Apple fait le choix dans son service de proposer des jeux avec une certaine qualité, dont des créations originales comme NBA 2K21 Arcade Edition, jeu de basketball pour les fans, mais ce n’est pas tout. Ainsi, pour 4.99€/mois avec trois mois d’essai offerts pour l’achat d’un appareil Apple pour vous faire votre idée, vous pouvez découvrir des jeux comme :