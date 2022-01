C’est officiel, la nouvelle chaîne “Canal+ Grand Ecran” sera lancée le 8 février

Une nouvelle chaîne Canal+ va débarquer le 8 février.

La date de lancement officielle de la nouvelle chaîne Canal+, nommée “Grand Ecran” vient d’être annoncée par Jean-Marc JURAMIE, le Directeur Général Adjoint Antennes et Programmes CANAL+. Elle sera donc disponible à partir du 8 février. “Un cadeau de la Saint Valentin en avance pour les amoureux du cinéma ! “ précise-t-il.

Si le contenu exact de la chaîne n’est pas encore précisé, Gérard-Brice Viret, le directeur général de l’antenne et des programmes, a expliqué en que cette nouvelle chaîne a vocation de proposer entre 400 et 600 longs métrages, en linéaire comme à la demande. La chaîne sera incluse dans toutes les offres de Canal, avec une programmation réservée “aux films dont on pense qu’il faut les avoir vus dans une vie”.