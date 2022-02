5 500 numéros de téléphone piratés en France, différentes marques visées par un malware

De nombreux pays sont touchés à travers le monde. Pour ce qui est de l’Europe, la France tient la première place.

Cette fois-ci, les pirates s’attaquent aux SMS et plus précisément le service SMS PVA fournissant des numéros mobiles alternatifs que les clients peuvent utiliser pour s’inscrire à des services et plateformes en ligne sans donner leur vrai numéro.

Selon l’enquête de Trend Micro, le leader de la sécurité mondiale de la sécurité des données et des solutions de cybersécurité, les cybercriminels auraient créé un réseau de bot informatique permettant de détourner ces numéros dans le but de les utiliser sur des services d’authentification.

Des milliers de numéros et plusieurs marques de téléphones concernés en France

On déplore des victimes à plusieurs endroits dans le monde. En Russie, Indonésie, Thaïlande ainsi qu’en Europe ou le pays le plus touché est la France. On y recense pas moins de 5 500 numéros piratés provenant de marques telles que Huawei, Oppo, HTC, Meizu et même ZTE. Cependant, Trend Micro est préoccupé par un problème supplémentaire. En effet, l’entreprise de cybersécurité s’inquiète du fait que des pirates implémenteraient des malwares dans les terminaux avant achat. Et plus précisément le malware Guerrilla. Ce dernier a la capacité d’étudier et détourner à distance les SMS reçu par un téléphone. Comme l’explique un expert de Trend Micro : “Le malware reste discret, ne collectant que les messages texte correspondant à l’application demandée afin qu’il puisse continuer secrètement cette activité pendant de longues périodes”

Source : 20 minutes