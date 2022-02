L’application officielle Freebox Home se met à jour sur iOS avec des nouveautés et améliorations pour tous

Après le lancement d’une version bêta, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version grand public de Freebox Home pour tous sur iOS.

Lancée en octobre 2021, l’application Freebox Home permet de gérer au mieux la partie domotique des abonnés Freebox Delta, à savoir le pack sécurité et les objets connectés. Ce 22 février, la version iOS dispose d’une nouvelle version grand public estampillée 1.0.3. Les améliorations ne manquent pas. Les développeurs annoncent l’ajout de la redirection vers le live caméra depuis Freebox Connect, mais aussi du rafraichissement automatique sur les pages d’historiques d’objets et de pièces. Il est aussi désormais possible d’associer une camera sans avoir de module sécurité installé.

A noter également le déploiement de plusieurs correctifs notamment sur l’historique de la télécommande, la gestion de la rotation de l’appareil, l’association et la gestion du nom de la maison ou encore sur le icons de pièces dans l’historique. Les crashs rencontrés sont aussi de l’histoire ancienne tout comme les problèmes de typo. Enfin, une amélioration à été apportées aux performances et à l’optimisation de la consommation réseau.

Simple, l’interface de Freebox Home se décompose en trois parties (objects connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test.