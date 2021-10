Free lance officiellement sa nouvelle application Freebox Home pour iOS et Android

Après l’avoir proposée en version bêta, Free lance sa nouvelle application Freebox Home sur l’Apple Store et le Google Play Store, pour les abonnés disposant du Server Freebox Delta

Free vient de lancer officiellement sur les stores d’Apple et d’Android sa nouvelle application qui reprend l’univers maison de son application Freebox. Baptisée Freebox Home, celle-ci permet de gérer le Pack Sécurité et les objets connectés à distance. Design léché reprenant l’identité visuelle de Freebox Files et Connect, une interface simplifiée et de nombreuses fonctionnalités à découvrir, cette application devrait devenir incontournable pour les clients concernés et adeptes de domotique.

Vous pouvez installer l’application Freebox Home via les liens ci-dessous :

iOS : https://apps.apple.com/ fr/app/freebox-home/ id1510724405

Android : https://play.google. com/store/apps/details ?id=fr. freebox.security

Au programme, la possibilité de vérifier l’état de l’alarme et de l’activer depuis n’importe où, de quoi sécuriser son habitation. Mais aussi de garder un oeil sur tout ce qui se passe avec la caméra qui en cas de mouvement, enregistrera ce qui se passe. Grâce à cette app, il est aussi possible d’installer plus facilement les détecteurs, “sans effort et en quelques minutes”, promet l’opérateur.

Autre fonctionnalité, l’ajout de widgets permet une utilisation plus aisée. “Une lampe qui reste souvent allumée ? La caméra qui surveille l’entrée ? Choisissez ce que vous voulez voir en premier et réincarnez votre maison sur votre téléphone”, expliquent les développeurs. L’accent est aussi mis sur le contrôle de tous vos objets avec le suivi de l’activité en temps réel de votre maison, entre les mouvements, ouvertures de portes, de fenêtres et lampes allumées. Les commandes de pilotage pour gérer les objets connectés compatibles avec votre Freebox Delta sont aussi de la partie.

