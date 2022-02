Fibre optique : Altitude relance la marque Covage avec un atout de poids pour couvrir 100% des entreprises

Kosc Télécom s’allie avec les réseaux de Covage pour créer une nouvelle marque ambitionnant de devenir le troisième opérateur d’infrastructure sur le marché de la fibre pour les entreprises.

L’union fait la force. Les deux entités rachetées par le groupe Altitude en 2020 et 2021 ne font désormais plus qu’un. Cet opérateur renforcé veut ainsi devenir le concurrent principal d’Orange et SFR sur le marché de la fibre aux entreprises.

Pour rappel, Kosc est un fournisseur de connectivité très haut débit né en 2016 de la fusion des réseaux de Completel et OVH. Un mariage qui a du sens, permettant de fusionner les savoirs -faire de Kosc proposant de la fibre mutualisée pour les pros et de Covage, expert de la fibre dédiée.

L’ambition est grande, à savoir devenir le 3e opérateur d’infrastructure de gros sur le marché pro en France “et couvrir 100% des entreprises à terme en offrant à tous les opérateurs dédiés à celles-ci des réseaux neutres, ouverts, de qualité avec un accompagnement de proximité” explique le directeur général de Covage.

Afin de se donner les moyens de ses ambitions, Covage a lancé un plan d’extension en mobilisant plus de 150 millions d’euros d’investissements, avec pour objectif notamment la couverture en propre de 35 nouvelles métropoles en fibre dédiée d’ici 2023, dont certaines sont déjà en cours et d’étendre son éligibilité dans de nouveaux réseaux dans les zones rurales (RIP).

La marque dénombre 1 millions d’entreprises de plus d’1 salarié éligibles sur son réseau et 8000 communes couvertes avec 40% des entreprises éligibles au FTTO et 50% au FttH Pro. Pour rappel, l’ancien opérateur Covage avait été racheté par SFR afin de créer XpFibre.