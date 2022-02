Iliad toujours dernier en Italie, son réseau mobile est le moins performant en 2021

La qualité de réseau mobile en Italie vient d’être révélée dans un nouveau baromètre nPerf et le cousin italien de Free Mobile reste dernier face à ses trois concurrents.

Près de quatre ans après son lancement, Iliad Italia n’arrive toujours pas à faire jeu égal avec ses concurrents. nPerf a réalisé au cour de l’année 2021 580 614 tests pour établir un classement des opérateurs ayant le réseau le plus performant. Si les performances de l’internet mobile, comme le fixe, se sont considérablement améliorées notamment avec un passage de plus en plus significatif à la 4G+ et à la 5G, le classement reste sensiblement le même.

Vodafone enregistre en effet sa quatrième victoire annuelle consécutive, suivi par Windtre puis TIM, Iliad clôture la marche et il peut être intéressant de noter qu’un écart assez important est observé entre chaque opérateur, du point de vue du score.

Si Iliad est deuxième en terme de taux de succès de connexion (90% de réussite contre 90.02% pour Vodafone), sur le reste des indicateurs l’opérateur est plutôt en retrait. Il arrive cependant à décrocher la troisième place en terme de débit descendant moyen, avec 45.58 Mb/s devant TIM (36.20 Mb/s) mais très loin derrière Vodafone qui écrase la concurrence avec 63.02 Mb/s en moyenne, toute technologie confondue. Tout opérateur confondus, les débits descendants ont tout de même observé une hausse de 15 Mb/s, soit 45%.

L’opérateur peut également se vanter de proposer une meilleure expérience de streaming que son concurrent Tim. Pour le reste, l’opérateur est bel et bien dernier sur presque tous les indicateurs, avec notamment un énorme écart en terme de latence, où le troisième du classement accuse 53.38ms de délai et Iliad pour sa part est à 75.63 ms.