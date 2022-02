Twitter expérimente la possibilité de se retirer d’une conversation pour lutter contre le harcèlement

Une nouvelle fonctionnalité permettant de quitter une conversation, retirer les mentions et bloquer les notifications de cette dernière est en test sur Twitter.

Le harcèlement est toujours un problème majeur pour Twitter. Le réseau social teste actuellement une nouvelle fonction permettant de supprimer son nom d’utilisateur d’une conversation et de la quitter discrètement. La développeuse spécialisée Jane Manchun Wong, qui repère régulièrement de nouvelles fonctionnalités à venir sur les réseaux sociaux, est à l’origine de la découverte. Elle a partagé l’information par le biais d’un tweet.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

On apprend grâce aux détails du tweet qu’il sera possible de quitter une conversation dans laquelle vous serez tagué. Cette action retirera les mentions vous concernant dans le tweet original et dans ses réponses, ce qui annulera également la possibilité de vous mentionner à nouveau et bloquera les notifications de cette conversation.

Cette nouvelle initiative anti-harcèlement du réseau social s’ajoute à l’intégration, il y a quelques mois, de la possibilité de désabonner discrètement les followers indésirables. Twitter n’a pas encore communiqué officiellement au sujet de cette fonction. Il va donc falloir patienter avant d’avoir accès à cette possible option, mais une chose est sure, Twitter semble prendre le harcèlement très à cœur.

Source : TheVerge