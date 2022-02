Le Samsung Galaxy S22 Ultra est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile avec deux offres spéciales

Après une période de précommande, le fleuron de la nouvelle série de S22, le modèle Ultra 5G de Samsung est désormais accessible directement sur le site web de Free.

En avance sur ses versions plus allégées. Après avoir présenté le 10 février dernier la toute nouvelle série de smartphones haut de gamme, Samsung lance aujourd’hui la commercialisation du Samsung Galaxy S22 Ultra. Il est donc accessible en commande directe depuis la boutique en ligne de Free Mobile, avec deux offres spéciales pour l’occasion. Pour les versions classiques et “+” de la gamme, il faudra attendre le 11 mars prochain pour qu’ils sortent de pré-commande.

Ce modèle résolument haut de gamme est proposé dans son coloris noir, avec une capacité de stockage de 128 Go, pour 1259€ au comptant. Vous pouvez cependant opter pour la solution Free Flex et ainsi débourser 559€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois. Cependant, l’opérateur propose une offre de remboursement (ODR) dès aujourd’hui vous permettant, siv ous en faite la demande, d’être remboursés de 60€ sur votre commande. Pour en savoir plus sur l’ODR, vous pouvez vous rendre sur cette page.

A cette offre s’ajoute une proposition de 150€ de bonus pour la reprise de votre ancien appareil pour tout achat ou location de ce modèle. Cette offre est valable jusqu’au 31 mars 2022 et vous pouvez en connaître les modalités plus précisément en cliquant sur cette page. Présenté comme une version encore plus premium comparé au reste de la gamme Galaxy S22, ce modèle Ultra est bien évidemment 5G et apporte entre autre des capacités photos bien plus impressionnantes (capteur photo principal de 108Mp au lieu de 50Mp pour les deux autres), un sPen et un écran AMOLED plus conséquent (6,8″) aux bords incurvés.