Free Mobile : les nouveaux Samsung Galaxy S22, S22+ et Ultra débarquent en précommande avec un cadeau en prime

A peine dévoilés, les trois nouveaux flagships de Samsung débarquent en précommande dans la boutique de Free Mobile. Une paire de Galaxy Buds Pro est offerte pour tout achat.

Si leur commercialisation débutera en France dès le 11 mars, les nouveaux Samsung Galaxy S22 et S22+ et Ultra sont dès à présent disponibles dans la boutique en ligne de Free Mobile. Du 9 février au 10 mars (minuit), les personnes faisant l’acquisition d’un de ces modèles recevront une paire de Galaxy Buds Pro, et bénéficieront d’un bonus de reprise supplémentaire de 100€, et 150€ pour l’Ultra.

Dans le détail, le Galaxy S22 est affiché en version 128 Go à 859€ en achat comptant, ou à 159€ puis 24 € 99 /mois sur 24 mois via la solution de paiement Free Flex. De son côté, le Galaxy S22+ est proposé à 1109 €, ou à 409€ puis 24 €99/mois sur 24 mois. Enfin, pour acquérir Galaxy S22 Ultra, il faudra débourser 1259€ en achat comptant ou 559€ puis 24 € 99/mois sur 24 mois via Free Flex.

Tout achat donne par ailleurs droit à 6 mois de stockage cloud OneDrive 100Go et à 4 mois d’accès offerts à YouTube Premium, annonce Samsung.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont dotés d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un ultra-grand-angle de 12 MP. En vidéo, la nouvelle fonction de cadrage automatique détecte et suit jusqu’à 10 personnes en ajustant automatiquement la mise au point afin qu’elles soient toutes nettes.

L’Exynos 2200 alimente également le traitement d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning de Samsung. Le Galaxy S22 est également doté d’une batterie de 3 700 mAh qui dure toute la journée, compatible avec la charge rapide 25. Le Galaxy S22+ embarque quant à lui une batterie de 4 500 mAh, avec la charge ultra-rapide 45 W.

Les deux modèles disposent d’un écran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz adaptatif . Qu’il s’agisse de l’écran de 6,1’’ du Galaxy S22 ou de celui de 6,6’’ du Galaxy S22+, chacun est doté de la technologie Vision booster, qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant et améliore le contraste des couleurs.