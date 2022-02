Free corrige un bug important dans une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Smart TV Samsung

Finis l’écran noir et le chargement sans fin après une mise en veille d’Oqee sur les TV connectées de Samsung.

Les abonnés Freebox équipés d’une Smart TV Samsung voient leur expérience TV améliorée. Estampillée 1.0.136, une version de l’interface Qqee pour les téléviseurs connectés de la marque sud-coréenne, apporte plusieurs corrections. Un problème rencontré et pas des moindres a notamment été résolu après une mise en veille. Un chargement infini et un écran vidéo noir apparaissaient alors, ce bug est désormais de l’histoire ancienne.

A noter également, une correction de la touche retour sur lecteur vidéo lors de la souscription à une chaîne, et du scroll dans les CGU. Dans une précédente mise à jour, les développeurs ont amélioré des suggestions des chaines les plus regardées avec son profil dans l’onglet “Pour vous”, un message de confirmation lorsqu’on quitte la lecture en différé, et une nouvelle ligne “Reprendre avec le profil de …” permettant de reprendre les programmes en cours de lecture ou un affichage des chaînes en clair lors des périodes de promotions.

Oqee est disponible sur les Smart TV Samsung équipées de l’environnement Tizen en version 4.0 ou supérieure.