Free intègre une nouvelle chaîne française gratuite, et unique dans son genre, dans son bouquet TV

De la nouveauté sur Freebox TV, avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne gratuite.

Une nouvelle chaîne française vient de de rejoindre Freebox TV sur le canal 247. Il s’agit de SQOOL TV, disponible gratuitement et donc incluse gratuitement pour tous les Freenautes.

SQOOL TV est une chaîne “unique dans son genre” qui s’annonce comme “la première chaîne de télévision dédiée à l’éducation pour découvrir des initiatives pédagogiques innovantes, réfléchir aux enjeux de la transformation numérique et inventer l’école de demain.”

Au programme de SQOOL TV :

Dès 6h, Emmanuel Davidenkoff présente SQOOL TV, LA QUOTIDIENNE.

A 9h, Patrice Boisfer présente SQOOL TV, LE MAG.

A 12h30, Marjorie Paillon décrypte les nouvelles technologies dans L’ECOLE DU FUTUR.

A 20H30, Virginie Guilhaume présente LE GRAND JT DE L’EDUCATION.

Des personnalités se confient à Malika Ménard dans SOUVENIRS D’ECOLIER.

Enfin, avec LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’ÉDUCATION, Guillaume Durand reçoit les candidats à la présidentielle et des personnalités politiques.

Pour en disposer, il est possible qu’il faille redémarrer le Player de votre Freebox, et à cette heure, la chaîne est disponible uniquement sur les Freebox Pop et V5HD. Free nous confirme cependant qu’elle va arriver dans les prochaines heures sur toutes les autres Player Freebox (Devialet, Mini 4K et Révolution). Et pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur propose en effet une nouvelle page dédiée.