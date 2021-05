Free lance une toute nouvelle page web consacrée à Freebox TV et la VOD, avec de nouvelles fonctionnalités

Il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les 552 chaînes proposées sur Freebox TV

Free vient de revoir entièrement, sur son site web, sa rubrique consacrée aux chaînes TV et services VOD disponibles sur la Freebox. Tout a été revu de fond en comble et on peut découvrir de nouvelles fonctions. Pour accéder à cette nouvelle page, il suffit de se rendre sur https://www.free.fr/freebox/freebox-tv/

Il est proposé d’emblée de choisir entre les chaînes TV et les packs ou les services VOD

En choisissant les chaînes TV, on arrive sur une nouvelle page qui permet une recherche fine des chaînes, par type de Freebox, par catégorie ou encore celles qui son incluses ou en option dans votre offre. Free a également ajouté un compteur, ce qui permet de savoir combien de chaînes sont disponibles dans la catégorie choisie. Dans l’exemple ci-dessous, nous n’avons pas choisi de catégorie, et c’est donc la totalité des chaînes disponibles qui s’affichent, et elles sont au nombre de 552.

En cliquant sur une de chaînes, on découvre la fiche qui lui est consacrée, avec un résumé plus ou moins fourni. Il est également précisé si la chaîne est disponible en HD, si un service de replay lui est associé et également sur quelles Freebox la chaîne est incluse dans l’offre ou en option. Dans le cas de RTL9, elle est incluse dans le bouquet basic de toutes les offres Freebox. Lorsqu’une chaîne est en option sur une Freebox, cette dernière apparait grisée.

Petit tour maintenant du coté des services de VOD, qui fonctionnent de la même façon, avec les mêmes catégories.

Idem pour les packs, qui sont au nombre de 46, et pour lesquels une recherche par catégorie est également disponible.

Enfin, Free a ajouté une fonction recherche qui a été optimisée et permet notamment de chercher soit parmi les chaînes soit parmi les services VOD et surtout d’afficher lors du résultat la disponibilité de la chaîne ou du service selon la Freebox