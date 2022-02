De plus en plus de malfaiteurs usurpent l’identité des mairies pour voler vos données et vider votre compte

Un problème qui inquiète la plateforme France Vérif, spécialisée dans les fraudes et arnaques en ligne. En profitant des failles numériques encore trop présentes dans les mairies françaises, certains escrocs cherchent à vous dérober vos informations personnelles. La plateforme web et mobile France Verif constate en effet une croissance inquiétante d’une pratique plutôt méconnue : l’usurpation d’identité des mairies. Alors que les administrations locales peinent à se mettre à jour dans la sécurité informatique, souvent par manque de moyens humains ou financiers, certains n’hésitent pas à se faire passer pour elles. Le principe est assez simple : réussir à piéger les employés ou représentants des mairies pour s’emparer de leur identité numérique, puis piéger les administrés eux mêmes. Pour cela, les hackeurs vont ainsi utiliser la technique du SIM Swap, en détournant le numéro de la cible et ainsi facilitant le contournement de moyens d’authentifications basés sur un SMS envoyé. En établissant une autre carte SIM, au nom de la victime, ces derniers peuvent ainsi vider son compte bancaire assez facilement. Source : Clubic