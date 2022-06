Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime, dont deux opus de licences cultes

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop depuis peu ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de juin. A l’heure où nous écrivons ces lignes, six nouveaux jeux sont disponibles. La majorité des jeux sont disponibles jusqu’au 1er juillet prochain. Depuis quelques mois, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Découvrez la série de jeux d’aventure FarCry avec son quatrième opus sur Ubisoft Connect

Une saga qui a su s’installer dans le monde des jeux d’aventure. Vous plongez dans un monde assez réaliste où une guerre civile s’élève pour renverser le régime oppressif de Pagan Min. Dans ce grand monde ouvert, vous pourrez parcourir chaque centimètre de la carte et faire face aux nombreux dangers qui s’y trouvent mais aussi suivre une histoire prenante et très critique de certaines dérives de la société. Une licence devenue culte qu’il convient d’avoir au moins essayé, alors pourquoi ne pas se laisser tenter par cet opus gratuit ?



Pour récupérer ce jeu, il faudra télécharger le launcher Ubisoft connect et s’y créer un compte. Rendez-vous ensuite sur la page d’Amazon Gaming liée au jeu accessible via ce lien en étant connecté à votre compte Amazon. Suivez la procédure pour lier votre compte Amazon à celui sur Ubisoft simplement en saisissant vos identifiants pour les deux comptes.

Cliquez ensuite sur “confirmer votre compte”, vous serez redirigé vers la page Prime Gaming pour terminer la récupération du jeu. Pour l’installer, il suffira de lancer la plateforme d’Ubisoft précédemment téléchargée et de vous rendre sur votre bibliothèque et de sélectionner votre jeu.

5 jeux à découvrir sur Amazon Games, il y en a pour tous les goûts

Amateurs de jeux de courses, vous connaissez forcément la licence WRC. Cela tombe bien, ce mois ci vous pouvez obtenir WRC 8 FIA World Rally Championship sans dépenser un centime ! La simulation officielle du WRC n’avait jamais été aussi authentique. Nouvelle physique de piste sur toutes les surfaces, mode carrière entièrement repensé, météo dynamique, 50 équipes, 14 pays, plus de 100 étapes, défis hebdomadaires et mode eSports… Visez la première place dans l’expérience WRC la plus intense à ce jour ! Il est à noter que pour en profiter, il est nécessaire que votre installation possède un processeur et un système d’exploitation 64 bits



Ses précédents opus ont été offerts les mois derniers, c’est donc tout logiquement que la suite des aventures graphiques Monkey Island : Escape from Monkey Island est désormais disponible sur Amazon Games ! Ce quatrième opus de la saga propose une histoire originale et cinématique pleine de rebondissements, avec des perroquets sociopathes et un méchant aux plans sinistres ! Des dizaines de décors splendides ! Des centaines d’énigmes pour les pirates… euh, les aventuriers débutants et vétérans ! De nouvelles blagues ! De nouveaux jeux de mots ! De nouvelles insultes ! Et plus de singes que dans les trois Monkey Island précédents combinés ! A vous d’essayer cette aventure loufoque !



Amateurs de mignonnerie et de petits félins, laissez-vous tenter par Calico. Il s’agit d’une simulation de communauté au jour le jour qui vous confie une mission aussi importante qu’adorable : reconstruire le café à chats de la ville et le peupler de créatures mignonnes et câlines ! Aménagez votre café en le remplissant de jolis meubles, de décorations amusantes, de délicieuses pâtisseries et de nombreux animaux ! Calico se veut un jeu tendre et réconfortant, à l’image de son gameplay qui vous plonge dans un environnement détendu, calme et créatif… et adorable.



SI vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rigolade, vous pouvez essayer Astrologaster ! Ce jeu narratif se déroule dans le Londes de Shakespeare et vous y incarnez Simon Forman, célèbre docteur traitant ses patients à l’aide de l’astrologie. Arriverez-vous à gagner des faveurs des puissants ou plutôt à ruiner leur vie ? A vous de le découvrir ! Ce jeu nécessite lui aussi un processeur et un système d’exploitation 64 bits.



Enfin, si vous souhaitez vous évader dans un monde un peu plus fantastique, le roman graphique interactif Across the Grooves pourra vous plaire. Vous suivez l’histoire d’Alice et chacune de vos décisions pourra changer drastiquement la réalité. Il est même possible d’explorer des destinées alternatives en modifiant son passé. Une aventure assez originale, à essayer.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.