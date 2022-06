Abonnés Freebox Revolution et Delta, découvrez la nouvelle application Radioplayer

Grâce à “Radioplayer“, écoutez des centaines de podcasts et radios françaises directement sur votre player Revolution et Delta.

“Radioplayer” est une plateforme de technologie radio, détenue par des radiodiffuseurs britanniques et exploitée sous licence dans certains autres pays, permettant d’écouter certaines les radios locaux et de nombreux podcasts comme, en France, NRJ, BFM Radio ou encore RFM. Déjà disponible sur smartphone, Smart TV et assistant vocaux, l’application a débarqué récemment sur les Freestore de vos players Revolution et Delta.

Installer l’application sur votre player Revolution ou Delta

Commencez par installer l’application “Radioplayer” depuis le Freestore. Estampillée 1.0, l’application enregistre déjà entre 1000 et 5000 installations et est noté 4 étoiles sur 5.

Une interface simple et complète

L’interface de “Radioplayer” se présente sous une forme simple avec toutes les informations en une seule page. De quoi naviguer facilement. Elle propose vos radios favorites, vous en recommande, les classe par genres, ainsi que par catégories en fin de page.

Le changement de radios et de podcasts est très simple. Pour ce faire, il suffit d’aller sur l’onglet de votre choix avec les flèches directionnelles et appuyer sur “OK”.

La radio ou le podcast en cours de lecture est également simple d’accès et d’utilisation, il vous suffit de faire la même manipulation que pour aller dans l’onglet des podcasts.

Par ailleurs, de nombreuses radios ont plusieurs variantes, notamment NRJ avec ses versions comme NRJ JUL, NRJ 80’S, ou encore NRJ RAP FR et des podcasts comme Amel Bent qui devient animatrice radio, C’Cauet ou une émission spéciale avec Big Flo et Oli.

Verdict

“Radioplayer” est simple et facile d’utilisation, dotée d’une interface complète. L’application est disponible sur plusieurs supports (TV, mobile, tablette…) et ne dispose d’aucune publicité. Elle vous accompagnera au quotidien pour écouter vos radios favorites facilement N’attendez plus, allumez votre Freebox, téléchargez “Radioplayer” et écoutez.