Une nouvelle application, déjà disponible sur smartphone, débarque sur les Freebox Delta et Révolution

Une application de contenu audio vient de rejoindre le FreeStore.

Une nouvelle application vient de rejoindre le Freestore de la Freebox Révolution et de la Freebox Delta. Cette nouvelle application, déjà disponible sur smartphone, smart TV ou encore assistants vocaux se nomme Radioplayer France. Ce service a été lancé par 6 groupes de radios, Altice Média, Lagardère News, les radios du Groupe M6, Les Indés Radios, NRJ Group et Radio France.

La plateforme est ouverte à l’ensemble des radios qui le souhaitent. Elle accueille aujourd’hui 200 radios, 600 webradios et plus de 100 000 podcasts. L’objectif de Radioplayer France est de proposer une interface digitale simple et gratuite permettant d’écouter l’ensemble des programmes radios et contenus audio des radios sur les différents appareils numériques, notamment en mobilité.

Radioplayer France donne accès à l’ensemble du catalogue des podcasts créés par les radios, c’est plus de 90% des podcasts français. Il y en a pour tous les goûts : de la réécoute de son émission radio préférée aux podcasts natifs sur tous les sujets, de toutes les sortes.