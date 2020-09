Tech chez Free : c’est quoi le MU-MIMO ?

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons de la technologie MU-MIMO.

Tout comme la Freebox Delta présentée en décembre 2018, la Freebox Pop dévoilée en juillet 2020 profite de la technologie MU-MIMO. Mais qu’est-ce donc ?

L’époque où seul l’ordinateur familial était connecté à la box Internet est désormais bien lointaine. Aujourd’hui, une foule d’appareils (ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, téléviseur, enceinte intelligente, etc.) peuvent y être connectés et le plus souvent en Wi-Fi. Le nombre est encore plus important dans un foyer avec plusieurs personnes et s’accroît avec le développement des objets connectés.

Et c’est là qu’intervient le protocole réseau MU-MIMO, pour Multiple User Multiple Input Multiple Output. Il permet au point d’accès sans-fil de gérer les requêtes en provenance de plusieurs appareils de manière simultanée, au lieu de les traiter de manière chronologique (premier arrivé, premier servi).

La différence de gestion des requêtes avec le protocole MU-MIMO (crédit OnTheFlyWiFi)

À l’échelle de l’utilisateur, cela se traduit par un réseau Wi-Fi plus performant, en raison d’un temps attente moins important dans la gestion des requêtes, ces dernières se retrouvant traitées simultanément. La technologie MU-MIMO peut notamment s’avérer intéressante pour les usages tels les jeux en ligne avec un temps de latence réduit.