Free annonce l’arrivée de ses offres fibre sur un nouveau réseau opéré par SFR

Pas moins de 53 000 logements desservis par Eure-et-Loir Très Haut Débit sont désormais éligibles aux Freebox en fibre optique.

Free officialise aujourd’hui un partenariat avec le Réseau d’Initiative Publique (RIP) Eure-et-Loir Très Haut Débit et va ainsi proposer ses offres Freebox en fibre optique à de nombreux habitants de la zone. Après Hérault Numérique et WiGard Fibre en juillet dernier et Tarn Fibre début août, c’est un nouveau réseau opéré par la filiale de SFR XP-Fibre qui signe avec l’opérateur.

Si Free était déjà présent depuis quelques années sur les grosses agglomérations de la zone représentant plus de 94 000 logements, il étend aujourd’hui sa disponibilité à 53 000 foyers, notamment à Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Vernouillet, Epernon et Nogent-le-Roi. En somme, 55% des 96 000 logements déployés à date par le réseau sont actuellement éligibles. Sur le département de l’Eure-et-Loir, c’est dorénavant plus de 145 000 logements qui peuvent bénéficier de la Fibre Free. Les entreprises dans ces zones qui sont desservies par les réseaux FTTH sont également éligibles à l’offre de Free Pro. Les intéressés peuvent dès aujourd’hui vérifier leur éligibilité grâce à la carte de couverture de Free mise à jour quotidiennement.

Free continue ainsi à proposer ses offres à davantage de Français, dans une optique d’atteindre les 30 millions de prises raccordables en octobre. L’opérateur prévoyait également de lancer ses offres fibre sur 25 nouveaux réseaux d’initiative publique en 2022. Certaines adresses situées dans des RIP où l’opérateur n’a pas encore officialisé son lancement sont déjà élligibles, comme c’est le cas par exemple sur le RIP ALL-Fibre.

