Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau opéré par SFR

Les offres FTTH de Free débarquent officiellement sur le réseau d’Hérault Numérique opéré par Xp Fibre.

Engagé dans le déploiement de la fibre sur tout le territoire, Free propose aujourd’hui ses Freebox en fibre optique à deux foyers sur trois en France, soit 27 millions de prises raccordables. Dans les réseaux d’initiative publique, le FAI s’engage aux côtés des collectivités en cofinançant leur construction et leur exploitation. Aujourd’hui présent sur une soixantaine de RIP, Free a pour objectif d’être présent commercialement sur l’intégralité des réseaux, même à faible part de marché. Ce 26 juillet, le FAI annonce la disponibilité de ses offres fibre sur le réseau Hérault Numérique.

Déployé et exploité par l’opérateur d’infrastructure Xp Fibre de SFR, ce dernier couvre à date plus de 185 000 prises raccordables sur les 263 000 qu’il comptera d’ici la fin du premier semestre 2023. Sur le réseau Hérault Numérique, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à plus de 108 000 logements sur plus de 135 communes. A terme, le FAI sera présent sur l’ensemble des prises déployées. “En zone privée sur le département, les Freebox en fibre optique sont déjà disponibles pour les habitants de l’agglomération de Métropole Montpellier Méditerranée, la communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée, la communauté de Communes du Pays de l’Or ainsi que la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, soit 512 000 logements”, précise l’opérateur dont l’arrivée sur les réseaux publics de Xp Fibre se poursuit progressivement, comme par exemple dans l’Oise le mois dernier.

Dans l’Hérault en Occitanie, le conseil départemental a pris l’initiative de faire raccorder l’ensemble des locaux habitants et organisations de ces communes par le biais d’une délégation de service publique avec l’opérateur d’infrastructure Covage, racheté par SFR fin 2020. Une acquisition permise grâce à la cession de 26 réseaux à Altitude en octobre dernier.

