SFR va distribuer en direct le Pass Ligue 1 d’Amazon avec une offre complète et attractive

SFR devient le premier opérateur à distribuer le Pass Ligue 1 d’Amazon grâce à un accord avec Prime Video.

“Le Pass Ligue 1 Uber Eats sera disponible dans les offres Sport de SFR grâce à un accord avec Prime Video pour la distribution”, annonce ce 26 juillet l’opérateur au carré rouge. En proposant désormais 100% de la Ligue des Champions, l’intégralité de la Coupe du Monde 2022 via beIN Sports, le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats et la majorité de la Ligue 2 BKT, “SFR simplifie l’accès au sport pour ses abonnés box et mobile”, se félicite-t-il.

Le Pass Ligue 1 donnera accès cette saison aux abonnés SFR à plus de 302 matchs de Ligue 1 soit 8 des 10 matchs de chaque journée, dont les 10 plus belles affiches. Ce premier accord du genre permet aujourd’hui à l’opérateur de proposer des offres autant complètes en matière de ballon rond qu’attractives financièrement. ” Pour accéder facilement aux plus grandes compétitions de football européen et français, les abonnés SFR peuvent choisir un pack intégrant une ou plusieurs chaînes, avec ou sans engagement et construire leur offre dès 9€/mois. A titre d’exemple, RMC Sport, Amazon Prime et Le Pass Ligue 1 sont ainsi accessibles pour 20€/mois avec un engagement de 12 mois”. Difficile de faire mieux.