Fou de rage à cause d’une facture de 500€, un abonné Bouygues Telecom agresse violemment deux employés et étrangle un client

Un individu de 26 ans s’en es pris violemment samedi dernier à deux employés et un client d’une boutique Bouygues Telecom à Lille. Le refus de payer une facture conséquente serait à l’origine de l’agression.

Agression d’employés, braquages et vol de smartphones, les boutiques des opérateurs sont régulièrement la cible d’attaques. Parfois, la situation dégénère lorsque des abonnés cherchent à obtenir un remboursement ou daignent payer leurs factures. Ce fut le cas le samedi 23 juillet dans magasin de Bouygues Telecom à Lille, rue de la Béthune.

Furieux à cause d’une facture de 500€ à payer, cet abonné s’en est alors pris violemment à deux employés en leur assénant des coups de poing. Un autre client a alors tenté de s’interposer, avant de se faire étrangler par l’homme, alors hors de contrôle. L’individu a ensuite quitté la boutique, il sera interpellé quelques minutes plus tard alors qu’il semblait reprendre le chemin du magasin. Il a été placé en garde à vue.

En juillet 2021, une autre histoire a semé un vent de consternation et d’inquiétude dans un contexte d’escalade de la violence. Un homme de 62 ans a été interpellé au sein du centre commercial de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, après avoir poignardé et tué Théo, un jeune vendeur d’une boutique Bouygues Telecom. Un autre jeune conseiller a quant à lui été grièvement blessé.Un différend autour d’une facture était également à l’origine de cette attaque. Près de 10 jours plus tard, Bouygues Telecom a fermé exceptionnellement toutes ses boutiques en son hommage.

