Bouygues Telecom ferme exceptionnellement toutes ses boutiques

Près de 11 jours après la mort cruelle de l’un de ses vendeurs, Bouygues Telecom ferme ce 21 juillet à 15h toutes ses boutiques. Hommage.

Arraché brutalement à la vie.“En hommage à Théo, toutes nos boutiques fermeront dès 15h ce mercredi 21 juillet. Ensemble, pensons à lui et à tous ses proches”, a annoncé aujourd’hui Bouygues Telecom sur son compte Twitter. Un jour de deuil après le décès tragique survenu le 10 juillet de ce jeune vendeur de 18 ans d’une boutique de l’opérateur en Seine-et-Marne, poignardé par un individu âgé de 62 ans pour un différend autour d’une facture.

La classe politique et les opérateurs ont alors exprimé tout leur indignation. Aujourd’hui, les réactions sont encore nombreuses. En solidarité et soutien, SFR a pour sa part demandé à tous ses conseillers de porter aujourd’hui une tenue noire.

Les vendeuses et vendeurs des boutiques SFR portent aujourd’hui une tenue noire pour rendre hommage à Théo et exprimer leur solidarité et leur soutien à leurs collègues de @bouyguestelecom dont les magasins seront fermés cet après midi. pic.twitter.com/PxffvO46LR

