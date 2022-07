Découvrez Slash, le seul service de SVOD gratuit sur toutes les Freebox

Grâce à “France TV“, regardez les programmes disponibles sur la chaîne “Slash” sur votre player Freebox.

“Slash” est une chaîne de télévision française de service public entièrement numérique et faisant partie du groupe France Télévisions. Elle est consacrée à la fiction avec des programmes pour les jeunes adultes. Retrouvez les différentes séries, émissions et documentaires exclusifs sur “Slash” depuis l’application “France TV” disponible sur Freebox, smart TV, mobile, tablette…

Visionner “Slash” sur votre player Freebox

Commencez par lancer OQEE depuis votre player Freebox et allez à l’onglet “replay” afin de lancer “France TV“.

Une interface simple et complète

L’interface de “France TV” se présente sous une forme avec tous les programmes en une seule page. De quoi naviguer, sans se perdre, facilement.

Découvrez des programmes exclusifs à la chaîne “Slash” simplement depuis la liste des chaînes plus bas dans la page d’accueil.

Accédez aisément aux différents programmes exclusifs à “Slash” que vous propose la plateforme en un simple coup de télécommande.

Découvrez de nombreux programmes comme “Drag Race France” ou “Champion(s)” en intégralité.

Regardez des saisons complètes gratuitement sans publicité (il y a tout de même, parfois, des publicités de 30 secondes lors de la navigation).

Découvrez de nombreuses catégories comme “Pépites à découvrir“, les séries, les émissions, les documentaires, “De l’anim & du lol” et enfin “Les Slasheurs” (contenus originaux “Slash“).

Verdict

“Slash” est simple d’utilisation, dotée d’une interface complète. La chaîne vous occupera pendant ces vacances avec de très bons programmes dans son catalogue. N’attendez plus, allumez votre player Freebox, lancer “Slash” via “France TV” dans l’onglet replay de OQEE et accédez gratuitement aux contenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox