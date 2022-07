Free Mobile : un produit audio offert pour tout achat d’un Samsung Galaxy pendant 1 mois, et des remises

C’est l’été, Samsung en profitent pour lancer ses “Galaxy Séries”. Pas de moins de 5 smartphones du géant coréen profitent d’une offre spéciale, soi un produit audio offert pour tout achat. Des offres de remboursement jusqu’à 110€ sont aussi de la partie en optant pour un paiement via Free Flex.

Du 20 juillet au 20 août 2022 inclus, Samsung vous offre dans la boutique Free Mobile une paire de Galaxy Buds2, une enceinte intelligente Google Nest Audio ou une enceinte JBL Flip5 pour l’achat ou la location d’un Galaxy A33 5G à 379€, A53 5G (450 euros en achat comptant, ODR de 50€ via Free Flex), S20 FE (571€, 70€ de remboursés via Free Flex) ou le S21 FE 5G proposé à 759€ ou via la solution de paiement en 24 mois de Free, laquelle permet de profiter d’une remise de 110€ sur ce modèle.

Pour en profiter, il suffit de suivre ces étapes :

Tout d’abord créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte. Puis complétez le formulaire en ligne et téléchargez une photo de la preuve d’achat au plus tard du 21 juin 2022 (facture, ticket de caisse, contrat). Dans le cas d’un achat en ligne, téléchargez également une copie de l’email de confirmation de commande ou une capture d’écran du récapitulatif de commande, sur lequel apparaissent la référence du produit commandé, le nom du vendeur, et le site internet sur lequel il a été commandé.

Joignez aussi la photo de l’étiquette préalablement découpée sur le carton d’emballage du smartphone comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres.

