Prime vidéo augmente ses tarifs, qu’en est-il pour les abonnés Freebox Delta ?

Nous vous annoncions ce mardi qu’à partir du 15 septembre prochain, il faudra débourser 6,99€/mois contre 5,99€/mois jusqu’à présent pour profiter de tous les avantages d’Amazon Prime, dont Prime Video et la livraison en un jour. Mais la question que se posent les abonnés Freebox Delta, qui bénéficient de prime vidéo, est de savoir s’ils vont subir cette hausse.

De manière générale, le prix d”Amazon Pime va grimper d’un euro prochainement, ainsi l’a décidé le géant américain. “À compter du 15 septembre 2022, le prix de l’abonnement Prime mensuel augmentera de 5,99 € à 6,99 €, et le prix de l’abonnement Prime annuel augmentera de 49,00 € à 69,90 €”, informe actuellement par mail Amazon.

Le nouveau prix s’appliquera aux renouvellements de l’abonnement à partir de cette date. Dans le même temps, les membres Amazon Prime Student verront eux aussi le prix de leur abonnement mensuel augmenter d’un euro, de 2,99 € à 3,49 €, ou de 24,00 € à 34,95 € pour le forfait annuel

Les abonnés Freebox vont-ils échapper à cette augmentation ?

Univers Freebox a demandé à Free quel sera le sors des abonnés Freebox, et en particulier les abonnés Freebox Delta (et delta/pop), qui bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur abonnement. L’opérateur n’a pas souhaité nous donner de réponse, mais cette situation n’est pas nouvelle puisque Netflix a également augmenté le tarif de son forfait basic, et Free a pris en charge cette augmentation, sans la répercuter sur les abonnés.

Même si actuellement nous n’avons pas d’informations officielles, il parait très peu probable que Free augmente le prix du forfait Freebox Delta, et donc il devrait prendre à sa charge cette augmentation. Pour les abonnés aux autres Freebox, dont l’abonnement Amazon Prime n’est pas inclus, l’augmentation décidée par Amazon devrait logiquement s’appliquer.

Selon Amazon, ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime en France, justifie le groupe : “Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis son lancement Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime, ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l’accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros.”

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et aussi offert pendant 6 mois aux abonnés Révolution après activation de l’offre sur leur espace abonné. De quoi profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime :

Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec nos partenaires tels que Monoprix et Casino.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox