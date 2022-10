Les offres fibre de Free commencent à arriver sur un nouveau réseau

Des foyers desservis par le réseau d’initiative ALL Fibre peuvent désormais souscrire à une Freebox en fibre optique.

Free commence à rendre éligible de nombreuses adresses présentes sur le RIP ALL Fibre, présent dans l’Aveyron, le Lot et la Lozère. Si pour l’heure aucun accord n’a été officialisé, plusieurs adresses se voient proposer de souscrire à une offre fibre de l’opérateur de Xavier Niel dans des communes commeQuins, Naucelle, Camjacn Centres ou encore Cassagne-Beghones et d’autres. Les futurs abonnés peuvent consulter eux même la carte officielle de l’opérateur permettant de savoir si votre adresse est encore à l’étude ou si vous pouvez y souscrire tout de suite.

Le RIP est une société filiale d’Orange Concessions visant à déployer la fibre sur 326 498 prises dans les trois départements concernés.

L’objectif de Free est de lancer ses offres fibre sur 25 nouveaux réseaux d’initiative publique en 2022. Présent aujourd’hui sur une soixante de réseaux d’initiative publique, l’opérateur enchaîne les ouvertures commerciales. Aux abonnés absents sur les réseaux opérés par SFR (Xp Fibre) il y a encore quelques mois, le FAI commence à rendre des adresses éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique dans plusieurs RIP de l’opérateur d’infrastructure. C’est par exemple le cas de Wigard Fibre, Tarn Fibre ou encore Hérault Numérique.

Merci à AveyronADSL

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox