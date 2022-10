Relance des migrations vers les Freebox Delta et Delta Pop : un outil vous permet de connaitre les délais d’attente

La migration vers votre nouvelle Freebox Delta va-t-elle prendre du temps ? c’est ce que vous propose de savoir le site Freebox.toosurtoo.

Nous vous l’annoncions lundi, les migrations vers la Freebox Delta avec Player Devialet ou Player Pop ont enfin repris pour les abonnés Freebox Révolution et Freebox Mini 4K (ces migrations étaient déjà possible pour les abonnés Freebox Pop). Et si ces migrations sont de nouveau disponibles reste à savoir quels sont les délais pour recevoir sa nouvelle Freebox, et c’est justement ce que propose freebox.toosurtoo,

Comme on peut le constater sur ce site, le délai actuel est des 47 jours pour recevoir sa Freebox delta en migration. Mais les résultats ne sont pas très fiables pour le moment puisqu’il y a peu d’inscrits. Si vous avez demandé votre migration, n’hésitez donc pas à l’indiquer sur ce site afin d’avoir des résultats plus proches de la réalité.

Situation au 10 octobre des demandes et réceptions des offres Freebox Delta, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo.

A noter que si les migrations vers les dernières offres fixes de Free étaient bloquées depuis huit mois, c’est en partie en raison de la pandémie de Covid-19 qui a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Iliad fait en effet face à des problèmes de stocks et de fabrication, avec des soucis de livraison de composants. A tout cela s’ajoutant également le succès commercial des offres, notamment de la Freebox Pop, nous a confié l’opérateur lors de la journée des communautés.

