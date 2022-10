Oqee déploie une nouvelle mise à jour sur iPhone et améliore une fonctionnalité récente

Il est temps de mettre à jour son application Oqee : la fonctionnalité Chromecast est améliorée sur iPhone.

Plus de visibilité lorsque l’on diffuse son contenu depuis son iPhone. Dans une nouvelle version d’Oqee déployée sur l’App Store et numérotée 1.15, les développeurs expliquent avoir apporté plus de clarté à la fonctionnalité Chromecast intégrée dans la version précédente.

Ainsi, une fois cette mise à jour effectuée, vous pourrez accéder à davantage d’informations sur votre programme. Free explique ainsi qu’il est désormais possible de consulter le résumé du programme, d’afficher la liste des chaînes ou d’enregistrer le programme en cours de visionnage directement depuis le contrôleur Chromecast. Plus besoin de quitter le lecteur pour cela donc.

Oqee sur mobile est désormais inclus pour les abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution et mini 4K et ce sur l’intégralité des supports disponibles : mobile/tablette, téléviseurs Samsung, Android TV et Apple TV 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox