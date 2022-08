Free ne s’arrête plus, lancement officiel de ses offres fibre sur un nouveau réseau opéré par SFR

Pas moins de 48 000 logements desservis par le réseau Tarn Fibre sont à présent éligibles à une offre Freebox Pop, Delta, Révolution ou mini 4K en fibre optique.

Après s’être fait attendre, Free enchaîne les lancements de ses abonnements Freebox en fibre optique de Free sur les réseaux d’initiatives publiques opérés par Xp Fibre de SFR. Après Oise THD le mois dernier, et Hérault Numérique et WiGard Fibre la semaine dernière, c’est au tour du RIP Tarn Fibre d’accueillir les offres FTTH de l’opérateur. Ce réseau couvre à date 65 000 prises raccordables sur les 140 000 qu’il comptera d’ici fin 2023. Free y propose aujourd’hui son offre Fibre à plus de 48 000 logements sur plus de 50 communes. A terme, le FAI sera présent sur l’ensemble des prises déployées par Tarn Fibre. En zone privée, sur le département, il est déjà présent sur l’ensemble des logements déployés dans l’agglomération du Grand Albigeois et dans l’agglomération de Castres-Mazamet, soit plus de 90 000 logements.

