Free Mobile : la seule application pour gérer son forfait et sa conso disparaît à la demande de l’opérateur

C’est officiel, l’application Free Mobile – Mon Compte ne reviendra pas sur iPhone et Android. Les utilisateurs actuels peuvent cependant toujours en profiter. Place aux expllications.

Un clap de fin brutal pour une application qui a su faire ses preuves et rendre service aux abonnés Free Mobile pendant de longues années. A défaut d’une app officielle développée par Free Mobile espérée depuis 10 ans bien que jamais promise, “Free Mobile – Mon Compte” se présente comme l’unique application permettant aux abonnés Free Mobile de suivre très facilement leur consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur.

Retirée de l’App Store et Google Play Store mi -juillet, l’application fait ses adieux aujourd’hui par la voix de son développeur: “A la demande de la société Free Mobile et près plus de 8 ans d’existence des applications iOS et Android, je me vois contraint de les retirer des stores. Free a en effet décidé de ne plus poursuivre le contrat de licence que nous avions signé”, apprend-on.

L’application Free Mobile Conso (Android et iOS) va bientôt disparaître ! Le contrat de licence ne sera pas renouvelé par Free. Peut être bientôt une application officiel de suivi conso Free Mobile ? pic.twitter.com/pnQWVOWzh0 — Tiino-X83 (@TiinoX83) August 2, 2022

Forcé de mettre fin au développement de son application malgré de nouvelles versions dans les starting-blocks, celui-ci ne cache pas sa tristesse sur les réseaux sociaux tout en espérant le lancement à venir d’une version officielle développée par l’opérateur. Ce qui serait aujourd’hui la moindre des choses. Les abonnés ayant déjà téléchargé “Free Mobile – Mon Compte”, pourront continuer de l’utiliser.

Pour rappel, Free a quant à lui lancé juin en version alpha, baptisée “Mon compte Free”. Première app mobile conçue Free, celle-ci permet aux abonnés Freebox d’accéder au détail de leur offre mais aussi de gérer leurs factures ou encore de bénéficier de l’assistance et des paramètres WiFi. Pour l’heure aucune annonce n’a été faite sur le mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox