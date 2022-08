Free lance une nouvelle version d’Oqee sur les iPhone et Apple TV de ses abonnés Freebox

Un bug gênant rencontré sur Oqee par les abonnés Freebox a été résolu dans une version déployée sur iOS et TVOS.

Après le Player Pop, les appareils Android TV compatibles ou encore les TV Samsung, c’est au tour des iPhone, iPad et Apple TV de recevoir une nouvelle mise à jour de l’application Oqee by Free. Dans cette nouvelle version 1.11, l’opérateur a corrigé un problème qui empêchait l’ouverture de certains depuis la vue grille. Le support des connexions sans IPV6 a été amélioré ainsi que des animations de focus.

Avec l’interface TV OQEE by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, enregistrement.

