Comment conserver votre numéro si vous changez d’opérateur ? Free Mobile aide les novices à “éviter les mauvaises surprises”

Effectuer une portabilité du numéro est aujourd’hui un jeu d’enfant pour beaucoup. Pour d’autres c’est le risque de faire une mauvaise manipulation. Free rappelle les deux étapes à ne pas louper pour les personnes souhaitant quitter leur opérateur mobile pour souscrire un forfait Free.

Volatiles, de nombreux Français passent régulièrement d’un opérateur à un autre au fil des promos, profitant d’offres sans engagement. Il leur est également possible de conservant leur numéro de téléphone portable grâce à la portabilité du numéro. Comme les autres opérateurs, Free prend en charge l’opération, “mais quelques petites conditions sont tout de même à respecter si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises”, rappelle-t-il.

Ne pas résilier votre abonnement en cours et appeler le 3179

Pour les novices, l faut savoir que la portabilité du numéro mobile se fait en deux étapes majeures. “Avant de souscrire à un forfait Free, vous ne devez pas résilier votre abonnement en cours, puisque cette opération se fera automatiquement par la suite. Vous devez appeler, depuis votre smartphone, le 3179 (l’appel est gratuit, et le service est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7). Un numéro RIO (qui signifie Relevé d’Identité Opérateur) vous sera alors transmis au moment de votre appel, puis envoyé par SMS sur votre mobile”, explique l’opérateur.

Lorsque vous souscrivez un forfait Free Mobile, vous devez alors indiquer le numéro de téléphone, et renseigner votre code RIO précédemment obtenu. “Une fois que votre inscription mobile sera validée par Free, votre ancien opérateur vous confirmera la résiliation par SMS. Il vous informera également de la date et du créneau horaire où votre numéro de téléphone sera « porté » sur votre forfait Free. De son côté, Free vous informera par SMS de la date à laquelle votre numéro mobile sera actif avec votre nouveau forfait”, précise Free. Si vous recevez votre carte SIM et que vous l’activez avant la date indiquée, vous pourrez passer des appels mais vous ne pourrez pas en recevoir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox