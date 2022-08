Vie privée : un Français sur trois aimerait s’effacer d’internet

Selon une nouvelle étude, la présence sur le net taraude un peu moins les Français que les Américains, mais une partie d’entre eux ferait disparaître ses données du web s’il le pouvait.

Ne plus avoir de présence sur le net vous intéresserait-il ? Il s’agit en somme de la question que s’est posée la société NordVPN durant une étude interrogeant un millier de Français et s’il ne s’agit pas d’un problème pour beaucoup, 31% des sondés affirment qu’ils effaceraient leur présence d’Internet s’ils le pouvaient. A titre de comparaison, c’est le cas pour 55% des Américains.

Plusieurs raisons sont évoquées, notamment la collecte de leurs données personnelles par des tiers pour 44% d’entre eux. La même part de la population craint que son appareil finisse par être piraté. Plus généralement, 34% des sondés ne font pas confiance à Internet, et 20% estiment y passer trop de temps. A noter cependant que, contrairement à d’autres pays sondés, aucun Français interrogé n’a évoqué les problématiques de confidentialité ou de cyberharcèlement.

51% des Français aimeraient avant tout effacer leurs informations bancaires du Web, notamment par crainte que des pirates puissent y avoir accès. D’autres informations sont source d’inquiétudes, comme les SMS et emails personnels (44%), les comptes sur les réseaux sociaux (38%), les renseignements médicaux (35%) ou encore les détails sur la vie sexuelle (26%). La protection de la vie privée et de la réputation vont plutôt de pair pour les habitants de l’Hexagone : 33% d’entre eux voudraient effacer un moment embarrassant et 35% veulent voir disparaître des photos ou vidéos peu flatteuses. Enfin, 30% des répondants souhaitent que leurs anciens comptes sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres ne soient plus affichés en ligne.

Cependant, nous paraissons plus sensibilisés que d’autres pays voisins à la façon dont nous pouvons gérer nos données. D’après l’étude, 21% des Français déclarent savoir comment retirer toutes leurs informations personnelles du Web, soit d’avantage que dans d’autres pays interrogés et 36% des Français annoncent savoir comment en effacer une partie.

Ce qui n’empêche pas d’être curieux. En effet, l’étude s’est également intéressée à ce que les internautes voulaient connaître d’une personne de leur entourage. Si “les Français s’avèrent moins curieux que leurs voisins (52,3% ont répondu “aucune”)“, certaines données intéressent plus que d’autres. En premier viennent les comptes sur les réseaux sociaux (17%), puis l’historique des précédents employeurs (15%). Les SMS et emails personnels (13%), informations sur l’emploi (12%), informations bancaires (11%) et informations sur la vie sentimentale et sexuelle (10%) complètent la liste.

NordVPN proposant des solutions promettant une protection de la vie privée, l’entreprise s’est bien sûr penchée sur le prix de cette dernière. Pour la majorité (64.9%) des sondés, ils ne sont pas prêts à débourser un centime pour conserver leur anonymat. Parmi les Français prêt à payer, 23% des internautes pourraient débourser jusqu’à 100€ et 2€ seraient même prêts à investir plus de 1000€.

