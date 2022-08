Clin d’oeil : le plus grand moment de “pauvreté” d’un abonné Freebox

Le CM de Free toujours à l’affût sur Twitter.

Les internautes regorgent parfois d’histoires cocasses en tout genre. Mais lorsque que cela concerne la Freebox, l’opérateur de Xavier Niel n’est jamais très loin, prêt à commenter. Cette fois l’histoire concerne la télécommande de sa V5, oui cela ne nous rajeunit pas. Dans un thread invitant les twittos à raconter leur ” plus grand moment de pauvreté”, un abonné est remonté dans le passé lorsqu’il n’avait pas de console de jeux et qu’il regardait des vidéos du web sur sa Freebox, “en essayent de me convaincre que c’était moi qui jouait sur les let’s play avec la télécommande”, se souvient-il. De quoi faire réagir Free. Le CM de l’opérateur n’a pas manqué l’occasion d’en rajouter une couche via une vidéo de soldats aux tirs aussi factices qu’absurdes.

