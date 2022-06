Free va lancer sa première application mobile de gestion de compte pour ses abonnés Freebox, testez-la

Les abonnés Freebox vont enfin bénéficier d’une application mobile pour gérer leur compte. Bienvenue à “Mon compte Free” sur iOS et Android en version alpha.

Free poursuit le déploiement d’applications à destination de ses abonnés Freebox. Après Freebox Connect, Freebox Files et Freebox Home, l’opérateur lance en version alpha, “Mon compte Free”. Première app mobile du genre développée par Free, celle-ci permet d’accéder au détail de son offre mais aussi de gérer ses factures ou encore de bénéficier de l’assistance et à des paramètres WiFi.

Nouvelle application « Mon Compte Free » disponible en version bêta, cette application Visuelle, simple, ergonomique et pratique, offrira une expérience utilisateur optimisée pour l'espace abonné Freebox ! Bêta iOS : https://t.co/yc2Cct0ee1

Bêta Android : https://t.co/dDp6Kq4ua3 pic.twitter.com/19fIXeXJ9m — Tiino-X83 (@TiinoX83) June 9, 2022

“Les fonctionnalités que nous souhaitons vous faire tester sont les suivantes, l’interface de la homepage, la carte résumé de l’offre, la gestion des factures, le wifi et l’assistance”, annoncent les développeurs. Et d’ajouter que les options Netflix et Disney + de la page d’accueil ne sont pas fonctionnelles. La version alpha de “Mon compte Free” est disponible sur Android et iOS via Testflight. Free attend des retours utilisateur via l’outil de report de bug présent dans l’application (activation en faisant un screenshot).