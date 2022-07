Free Mobile – Mon Compte : l’application pour suivre votre conso et gérer votre forfait disparaît de l’App Store et du Google Play Store

Il n’est actuellement plus possible de télécharger l’application Free Mobile – Mon Compte sur iPhone et Android. Les utilisateurs actuels peuvent cependant toujours en profiter.

Clap de fin ou retrait temporaire ? Passée durant l’été 2020 sous licence Free à la suite de la signature d’un contrat avec l’opérateur, “Free Mobile – Mon Compte” se présente actuellement comme l’unique application permettant aux abonnés Free Mobile de suivre très facilement leur consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur. Multi-fonctions et multi-comptes, celle-ci donne aussi la possibilité de visualiser et modifier les options et services associés à vos lignes.

Selon nos constatations, l’application a récemment été retirée des deux magasins d’applications dans lesquels elle est habituellement référencée, à savoir l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Contacté par Univers Freebox, le développeur n’a pour l’heure pas encore révélé la raison de cette disparition, possiblement temporaire. Les abonnés Free Mobile ayant déjà téléchargé l’application “Free Mobile – Mon Compte”, peuvent toujours l’utiliser.

Pour rappel, Free a quant à lui lancé le mois dernier en version alpha, baptisée “Mon compte Free”. Première app mobile du genre développée par Free, celle-ci permet aux abonnés Freebox d’accéder au détail de leur offre mais aussi de gérer leurs factures ou encore de bénéficier de l’assistance et des paramètres WiFi. Reste à savoir si l’opérateur planche également sur une application du même type développée en interne pour ses 13,7 millions d’abonnés mobile.